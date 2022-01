Beautiful anticipazioni: Thomas sta male, si farà curare? Liam non perdona Hope

Si torna in onda lunedì con una nuova puntata assolutamente da non perdere di Beautiful e come sempre, ecco le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire che cosa succederà lunedì 24 gennaio 2022 nella prossima puntata di Beautiful? Come avrete visto, i colpi di scena non mancano: Liam ha visto Thomas baciare Hope, o almeno, credeva di aver visto questo. Ma in realtà il Forrester stava baciando un manichino. Come reazione quindi, Liam è scappato da Steffy e si è fatto consolare. I due sono finiti a letto insieme…Finn (Tanner Novlan) spiega a Hope (Annika Noelle) che un trauma cranico può avere effetti disastrosi sulla salute e pensa che Thomas (Matthew Atkinson) si dovrebbe far vedere visto che ha sbattuto la testa. Thomas rassicura Ridge (Thorsten Kaye) circa la sua posizione nei confronti di Liam (Scott Clifton) e Hope. Quello che però nessuno immagina è che Liam ha visto Thomas baciare qualcuno…Hope non ha neppure idea di quello che suo marito ha appena fatto…

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di lunedì, ecco le ultime news da Los Angeles.

Beautiful anticipazioni: la trama del 24 gennaio 2022

Nonostante Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lo inviti a chiarirsi con Hope, Liam non pensa che la moglie possa riuscire a giustificare l’averlo tradito con Thomas.

Thomas nutre ancora del rancore solo nei confronti di Liam. Poi, andato via Ridge, Thomas viene sorpreso da Hope mentre parla con il manichino. Thomas, davanti al manichino di Hope e alla vera Hope, sembra finalmente liberarsi della sua allucinazione. Si lascerà anche convincere del fatto che ha bisogno di farsi curare? Non ci resta che scoprire che cosa succederà seguendo le prossime imperdibili puntate di Beautiful che ci aspettano da lunedì, come sempre alle 13,40 su Canale 5.

