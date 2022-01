Beautiful anticipazioni: Thomas ko, come si salverà?

Hope stenta davvero a credere che Thomas sia ormai in preda alle allucinazioni ma forse, per la prima volta, si rende conto di quanto gravi possano essere le sue condizioni. Rientrata a casa dal Forrester infatti, lo vede per la prima volta mentre parla con il manichino e capisce che c’è bisogno di aiuto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 25 gennaio 2022 con una nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si sentono in colpa per quanto accaduto, date le rispettive relazioni, ma il ragazzo non nega quello che ha provato nel fare l’amore con lei. Hope viene a sapere che Thomas ha baciato il manichino e capisce che il suo amico ha bisogno di aiuto, lei non può fare molto, serve un dottore. Thomas si lascerà curare? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 gennaio 2022

A quanto pare Liam non si sente in colpa visto che crede che la prima a sbagliare sia stata Hope. Quello che non sa è che sua moglie, non ha fatto nulla di male, visto che non c’è stato nessun bacio con Thomas. Per Spencer potrebbero arrivare presto pessime notizie, visto che la verità sulle condizioni di salute di Thomas, potrebbero presto essere rivelate. Ridge e Brooke parlano dello scampato pericolo dalle trame di Quinn e Shauna. Brooke dice di essere finalmente di nuovo felice. I due però non sanno che una nuova tempesta si sta per abbattere sulla famiglia visto che Thomas sta sempre più male e che Liam ha tradito Hope…Mentre lo stilista perla con Hope, si sente male e sviene…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 25 gennaio 2022. A seguire come sempre una nuova puntata da non perdere di Una vita.

