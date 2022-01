Beautiful anticipazioni: Liam crolla con la verità, confessa il tradimento a Hope?

Ridge e Steffy parlano di quello che sta succedendo con Thomas ma non sanno che il giovane Forrester ha avuto una crisi e che fortunatamente Hope si trovava in casa sua. E così mentre si cerca di fare qualcosa per salvate il Forrester, a pochi metri da lui ancora si discute delle sue ossessioni: nessuno sembrava aver compreso la gravità della situazione che dipende da ben altro…Ma vediamo le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 28 gennaio 2022: dall’ospedale arriveranno buone notizie? Che cosa dicono i medici della situazione di Thomas, si può sperare che si riprenda? E Liam, si renderà conto di aver fatto una delle cavolate più grandi della sua vita, non fidandosi di Hope e tradendola mentre lei non lo aveva mai neppure pensato?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 gennaio 2022

Hope stenta a credere che Liam le stia vomitando addosso tutto quel risentimento in una situazione drammatica come quella che stanno vivendo ma alla fine capisce i motivi della rabbia del giovane Spencer. Crede di aver visto un bacio, peccato che non ci sia stato davvero nulla tra Thomas e Hope…Il Forrester ha baciato un manichino e Liam sta per scoprirlo. Nel frattempo Ridge e Steffy vengono informati del ricovero di Thomas che al momento, è ancora in coma. Liam continua a inveire contro Hope e non le lascia neppure il tempo di parlare. Il fatto che l’abbia trovata lì è la prova del suo tradimento. Ma quando finalmente Hope riesce a spiegare che cosa è successo e quando Liam capisce di aver visto Thomas baciare un manichino, allora tutto cambia. E per Liam adesso è arrivato forse il momento di fare il mea culpa, visto che a tradire Hope, e non solo con un bacio ma con l’intenzione di farlo e di andare anche oltre, è stato proprio lui…Che cosa farà adesso il giovane Spencer, paladino della verità, dirà a sua moglie che è andato a letto con Steffy?

