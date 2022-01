Una vita anticipazioni: Felicia è stata uccisa da Aurelio? I sospetti di Marcos

Genoveva sa bene che riconquistare la fiducia di tutti gli abitanti di Acacias 38 non sarà facile ma inizia con Susana e Rosina che a quanto pare, sono due delle persone che credono ancora alla sua versione dei fatti. Rosina però parla anche con Felipe di quello che sta succedendo. Lei e Liberto infatti hanno discusso di questa situazione. Il giovane marito di Rosina l’ha invitata ad aprire gli occhi e a stare molto attenta. Che cosa succederà dunque nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 28 gennaio 2022. Il ritorno di Genoveva ad Acacias 38 non è la sola cosa interessante di queste ultime puntate. Non dobbiamo perdere di vista Roberto e sua moglie che a quanto pare, stanno per far esplodere la banca…Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Una vita in onda domani ( su Canale 5 ci aspetta l’episodio 1314 seconda parte).

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 gennaio 2022

Antonito confessa a Ramon e Carmen che Lolita gli ha chiesto di lasciare la casa per un po’ di tempo. Rosina e Liberto discutono per la presenza di Felipe in casa, ma alla fine Rosina e l’avvocato chiariscono le loro divergenze. Roberto si procura la prima carica di dinamite per far saltare la camera blindata della banca.

Miguel si dice contrario all’idea di Aurelio di commerciare in armamenti con i Paesi che stanno per entrare in guerra; Aurelio reagisce malamente e lascia la riunione. Al successivo incontro a casa Bacigalupe, questa volta i due soci sono soli e si ritrovano di nuovo ai ferri corti, tanto che Marcos arriva a minacciare Aurelio con un tagliacarte. Dopo aver incontrato Genoveva, Rosina e Susana tornano a occuparsi di Bellita: pensano ancora che la donna abbia fatto una brutta fine! Marcos è convinto che la morte di Felicia non sia stata un incidente…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani, 28 gennaio 2022 su Canale 5 alle 14,10.

