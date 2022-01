Beautiful anticipazioni: Liam sotto scacco alla vista del manichino. Hope ancora ignara

Dopo che Liam (Scott Clifton) l’ha accusata di aver sempre trovato Thomas (Matthew Atkinson) irresistibile, Hope (Annika Noelle) ha appreso che il marito pensa di aver visto lei e il giovane Forrester baciarsi. Hope davvero non riesce a credere che per l’ennesima volta, Liam sia stato messo in crisi dall’ossessione che ha per Thomas ma soprattutto dalla mancanza di fiducia che ha nei suoi confronti. Perchè è arrivato a pensare che Hope potesse baciare Thomas e come andrà a finire questo faccia a faccia tra i due? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 gennaio 2022. La soap americana ci aspetta anche al sabato con un nuovo episodio da non perdere e le nostre anticipazioni ci portano proprio a Los Angeles dove tra l’altro, Steffy e Ridge vengono informati da Finnegan delle condizioni di salute di Thomas che a quanto pare, fortunatamente, non è in pericolo di vita!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 gennaio 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Ridge (Thorsten Kaye) sono preoccupati per Thomas, le cui cattive condizioni di salute sembrano essere dovute ad un trauma cranico. Settimane prima, infatti, Thomas ha battuto la testa contro una scrivania, e poi di nuovo quando è svenuto dopo un confronto con Liam.

Il giovane Spencer resta sconvolto quando vede il manichino di Hope in casa di Thomas e quando capisce che il Forrester non stava baciando sua moglie ma solo la bambola che ha le sue sembianze, non può credere che sia successo davvero perchè adesso dovrà spiegare a Hope perchè l’ha tradita con Steffy. Lo farà oppure prenderà la via del silenzio? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per comprendere quale sarà adesso la reazione di Liam: ha sbagliato e anche tanto, pagherà le conseguenze del suo tradimento?

Non possiamo che invitarvi a seguire le prossime puntate di Beautiful, ricordandovi che come sempre nel sabato di Canale 5 ci sarà un episodio più lungo del solito e a seguire poi Una vita, con due puntate lunghe! Buon fine settimana a voi.

