Una vita anticipazioni: Mendez e Felipe indagano su Velasco, Genoveva non è al sicuro

Doppio appuntamento come sempre al sabato con Una vita, che ci aspetta anche questa settimana dalle 14,30 alle 16,30. La soap spagnola va in onda quindi con ben due episodi lunghi e le nostre anticipazioni ci rivelano proprio cosa succederà nella puntata di domani, 29 gennaio 2022. Su Canale 5 potremo seguire gli episodi 1315 e 1316 in versione integrale: è arrivato il momento di scoprire che cosa è successo davvero a Bellita e che cosa sta nascondendo suo marito? E’ arrivato il momento di capire come andrà a finire il piano di Roberto e di sua moglie che sembrano avere intenzione di far esplodere una banca? E che ne sarà di Genoveva adesso che ha fatto il suo ritorno ad Acacias 38?

Mendez rivela di sospettare che Genoveva sia coinvolta nella scomparsa di Velasco e di voler indagare più a fondo. Aurelio pretende il licenziamento di Miguel, ma Marcos rifiuta con fermezza e minaccia di sciogliere la società. Genoveva annuncia di voler far celebrare una messa in ricordo di Marcia. E nelle prossime puntate di Una vita che cosa succederà?

Scopriamolo insieme con le ultime news da Acacias 38, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 gennaio 2022

Sabina e Roberto rischiano di essere scoperti dal nipote mentre maneggiano della dinamite. Dato che Benigna sembra mostrare un certo interesse, Jacinto chiede a Servante di corteggiarla. Susana sorprende ancora Josè Miguel e Rosina in atteggiamento sospetto ed esige chiarimenti, finendo per coinvolgere Liberto. Antonito se ne va di casa e Lolita crolla nella disperazione. Obbligata a prestare servizio da Genoveva, Casilda finisce per accusarla nuovamente dell’omicidio dell’amica. Le due però vengono interrotte da Felipe, che si dice ansioso di restare da solo con la moglie.

Felipe comunica a Genoveva di aver chiesto l’annullamento del loro matrimonio. Natalia e Aurelio tramano per far sì che Lolita colga in flagrante Antonito e la giovane che si baciano, senza successo. Casilda medita di lasciare Acacias in seguito allo scontro con Genoveva, ma Fabiana svolge una mediazione in suo favore. La ragazza ne parla anche con Felipe che le chiede di avere pazienza. E proprio mentre i due stanno parlando di questa complicata situazione, arriva Mendez che a quanto pare ha delle buone notizie per Felipe: Laura potrebbe sapere qualcosa in merito alla sparizione misteriosa di Velasco. I due non sanno che è stata proprio la giovane cameriera a ucciderlo…

Tutto questo e molto altro nelle due puntate di Una vita che ci aspettano domani, sabato 29 gennaio 2022, come sempre alle 14,20 su Canale 5.

