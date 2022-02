Una vita anticipazioni, Felipe non si arrende: vuole vendicarsi

E alla fine Natalia ce l’ha fatta a raggiungere il suo scopo, anche se al momento, nessuno conosce il reale motivo che spinge lei e Aurelio a prendersela con il figlio di Ramon. Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita? Quello che possiamo dirvi al momento è che Lolita, dopo aver visto Natalia tra le braccia di suo marito avrà l’ennesimo malore, si riprenderà? Un nuovo scandalo è servito ad Acacias 38 e ovviamente non si parlerà d’altro nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Ma noi come sempre iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 2 febbraio 2022. In onda la seconda parte dell’episodio 1318 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 febbraio 2022

Susana e Rosina sono felici di aver scoperto che Bellita sta bene e che suo marito non l’ha tradita e non le ha fatto neppure del male. La cantante spiega i motivi che l’hanno spinta a tornare in Spagna facendo pensare a tutti di essere morta…Antonito cede alla seducente Natalia e tradisce la moglie. Lolita sorprende i due amanti in casa Palacios e sviene per lo sgomento. Dopo aver visitato la donna, ancora priva di conoscenza, il medico consiglia di portarla in ospedale. Antonito non ha il coraggio di confessare a Carmen e al padre del suo tradimento, ma nel quartiere non si parla d’altro: qualcuno sostiene di aver visto Natalia uscire di casa in déshabillé chiedendo aiuto.

Mendez e Casilda cercano di convincere Felipe a voltare pagina e lasciar perdere Genoveva, che sembra protetta persino dalla polizia, ma l’uomo vuole vendicarsi a tutti i costi. Casilda gli dice anche che Marcia non sarebbe felice di vederlo stare male sempre, e che vorrebbe per lui qualcosa di diverso… Indalecia intuisce che Jacinto, Servante e Cesareo stanno tramando qualcosa e chiede spiegazioni. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.

