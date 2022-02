Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy complici nel silenzio. Hope non sospetta

Quinn continua a sperare di poter essere perdonata da Eric e, quando ascolta senza che nessuno la veda la conversazione tra Shauna e il Forrester si rende conto che forse c’è davvero una speranza. Intanto in ospedale Liam deve fare i conti con la verità che ha scoperto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 3 febbraio 2022. Liam è costretto a dire a Steffy quello che realmente è successo tra Hope e Thomas, ossia il nulla. La figlia di Brooke infatti non ha baciato Thomas, si è trattato solo di un grande equivoco. Nella casa di Thomas c’era un manichino…

Quinn (Rena Sofer) origlia Eric (John McCook) e Shauna Fulton (Denise Richards), ascoltando l’amica che è intenta a difenderla con Eric. Shauna, infatti, sprona lo stilista a perdonare la Fuller. Il perdono è vicino? Steffy intanto appare sconvolta dopo che Liam le ha detto quello che è successo davvero a casa di suo fratello. Non era Hope la donna che ha baciato. In casa c’era solo un manichino. Adesso i due dovranno decidere che cosa fare: confessare tutto a Hope oppure no? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 febbraio 2022

In ospedale, Ridge, Steffy, Hope e Liam aspettano di sapere da Finn l’esito dell’intervento a cui è stato sottoposto Thomas. Hope al momento nonha notato che suo marito è molto strano, troppo preoccupata per le condizioni di salute di Thomas. Ma la verità che potrebbe presto scoprire è una di quelle verità che cambia per sempre la vita…

Wyatt e Flo analizzano con Quinn quello che lei e Shauna hanno fatto nei confronti di Brooke e Ridge, motivo per cui ora è fuori di casa e al momento vive da loro. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 3 febbraio 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".