Una vita anticipazioni: Lolita sta sempre peggio, giallo sulla malattia

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Bellita continuerà a stare nascosta o alla fine uscirà di casa e dirà anche agli altri vicini che cosa le è successo e che è ancora viva? E che ne sarà di Lolita che è stata davvero molto male dopo aver visto suo marito in compagnia di un’altra donna? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 3 febbraio 2022. In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1319 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni arrivano puntualissime e ci rivelano tutto quello che accadrà!

Nel palazzo ovviamente non si parla d’altro: sono tutti preoccupati per Lolita ma allo stesso tempo il pettegolezzo non manca. Hanno visto uscire da casa di Antonito Natalia mezza nuda ed ecco che il pettegolezzo è servito. Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di domani.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 febbraio 2022

Carmen è in ospedale insieme a Lolita e aspetta che i medici le dicano che cosa è successo e come sta sua nuora. Intanto anche Susana raggiunge le due in ospedale. Mentre sono insieme e cercano di capire come sta la giovane moglie di Antonito, arriva anche Anabel. Indalecia intuisce che Jacinto, Servante e Cesareo stanno tramando qualcosa e chiede spiegazioni. Roberto e Sabina hanno terminato il tunnel e, grazie alle nuove carte d’identità, sono pronti per commettere la rapina e fuggire all’estero. Liberto e Ramon cercano di convincere Felipe e lasciar perdere la sua vendetta. L’avvocato alla fine sembra pensare che forse, questa è la sola strada da intraprendere. Antonito ha bisogno di parlare con qualcuno di quello che è successo con Natalia e si sfoga con Liberto e Miguel…

Nel frattempo Carmen in ospedale aspetta che qualcuno le dica come sta davvero Lolita e perchè ancora una volta si è sentita male. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".