Beautiful anticipazioni: Steffy chiede a Liam di tacere, Hope ancora una volta tradita

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 4 febbraio 2022? Hope scoprirà che Liam e Steffy, mentre lei prestava soccorso a Thomas, erano insieme dopo essersi lasciati andare, in una notte di intimità?Per il momento tutto tace. Liam si è reso conto del grande errore che ha commesso ma non ha ancora trovato il coraggio di dire a Hope quello che ha pensato. La figlia di Brooke è preoccupatissima per le condizioni di salute di Thomas e non sembra pensare ad altro in questo momento, si sente persino in colpa. Non immagina neppure quello che Steffy e Liam hanno fatto mentre lei non c’era…

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non vuole che Liam (Scott Clifton) riveli a Hope (Annika Noelle) quanto è successo: la verità metterebbe a rischio entrambe le loro relazioni! Per la Forrester infatti si è trattato di uno sbaglio, una cosa è che accaduta ma che on ha importanza visto che lei vuole stare con Finn. Ma è lo stesso sentimento che prova anche Liam o il giovane Spencer ha capito di essere in qualche modo ancora legato a Steffy?

Ma vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 4 febbraio 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 febbraio 2022

Ridge (Thorsten Kaye) è grato a Hope: prima ha perdonato Thomas (Matthew Atkinson) ed ora gli ha praticamente salvato la vita. Il Forrester non sa invece che mentre Hope si prendeva cura di Thomas, Steffy consolava Liam che credeva di aver visto sua moglie baciare il giovane stilista. E invece in casa, c’era solo un manichino…Quinn Fuller (Rena Sofer) ha avuto modo di ascoltare le parole di sincera amicizia di Shauna (Denise Richards) nei suoi confronti: Eric (John McCook) ora è pronto a perdonarla? Liam pensa alla richiesta fatta da Steffy, non dirà nulla a Hope?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 4 febbraio 2022 su Canale 5.

