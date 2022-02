Beautiful anticipazioni: Liam vuole confessare tutto, Hope lo perdonerà di nuovo?

Mentre in ospedale di aspettano notizie delle condizioni di Thomas, l’operazione è molto lunga per cui ci sarà ancora da attendere, Liam medita e pensa a quello che è successo tra lui e Steffy e vorrebbe togliersi subito il peso dicendo a Hope quello che è accaduto. Lo farà? Scopriamolo insieme con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, sabato 5 febbraio 2022. La soap americana ci aspetta come sempre con un episodio più lungo al sabato pomeriggio. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) vuole rimandare la conversazione con Liam (Scott Clifton) sulla notte passata insieme a quando Thomas (Matthew Atkinson) sarà fuori pericolo: ha già perso la sorella e non può immaginare di perdere anche il fratello. Steffy continua a credere che non sia una buona idea.

Quinn (Rena Sofer) si scusa con Eric (John McCook), sostenendo di aver capito di aver fatto uno sbaglio.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 febbraio 2022

Ridge continua a ripetere a Hope quanto le sia grato per aver soccorso Thomas e in generale per essergli stata vicina e per volergli bene, nonostante tutto. Liam spiega a Steffy che è arrivato il momento di dire tutto a Hope ma precisa anche che le cose che le ha detto, le prova realmente e non ha intenzione di rinnegare quello che prova per lei. Che cosa significa questo? Vuole stare con Hope ma ama ancora Steffy oppure ha intenzione di mettere fine al suo matrimonio? Davvero difficile capire che cosa stia provando Liam in questo momento…

Non ci resta che seguire la nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 domani su Canale 5. E a seguire poi puntata lunghissima come sempre, in compagnia di Una vita. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per essere sempre informatissimi sulla soap americana.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".