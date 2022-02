Una vita anticipazioni: Lolita sta per morire? Felipe cambia vita

Puntata ricca domani per i fan di Una vita che come sempre al sabato possono seguire due ore in compagnia dell’amata soap spagnola. Una vita ci aspetta domani, 5 febbraio 2022 con una puntata lunga e tante emozioni: vedremo in onda l’episodio 1320, l’episodio 1321 e la prima parte dell’episodio 1322 di Acacias 38. E come sempre con le ultime news dalla Spagna vi raccontiamo, tutto, ma proprio tutto quello che succede nella soap tanto amata dal pubblico di Canale 5. Nei prossimi episodi vedremo uno strano atteggiamento da parte di Felipe che a quanto pare ha deciso di voltare pagina: lascia per sempre Acacias 38? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 febbraio 2022

Dopo il funerale per Marcia, Felipe si comporta in modo meno aggressivo con Genoveva e lei si illude di una possibile riconciliazione. In realtà l’avvocato non ha intenzione di perdonarla e più tardi dirà a Liberto e Ramon che se ne andrà da Acacias. Liberto inizia a sospettare che Josè Miguel nasconda qualcosa e, quando si presenta a casa sua, vi trova anche Rosina e Susana. Sabina e Roberto cercano un alibi per Miguel, per evitare che abbia problemi con la polizia dopo la rapina.

C’è grande apprensione in famiglia per le condizioni di Lolita e le cose non vanno meglio…La salute di Lolita peggiora; quando Antonito va a trovarla in ospedale, le chiede perdono e le dichiara il suo amore pensando che stia dormendo. Susana inveisce contro i messicani e Soledad difende il suo signore. Quando Marcos lo scopre la ringrazia e tenta un approccio, ma lei lo allontana per rispetto di Felicia. Antonito trova una lettera inviata da Aurelio a Lolita. A quanto pare Felipe ha davvero intenzione di lasciare tutto, dimenticare e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Spiega quindi ai suoi amici che se ne andrà: andrà in Austria a trovare Tano…

Antonito intuisce che i fratelli Quesada gli hanno teso una trappola fin dall’inizio ma, quando cerca di affrontare Aurelio, l’imprenditore lo minaccia prendendolo a pugni. Per Lolita però le cose si complicano sempre di più e il giovane non può che essere disperato per quanto successo… Roberto scrive una lettera in cui confessa di essere l’autore del furto della banca e ribadisce che Miguel non ha nessuna colpa. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani pomeriggio dalle 14,30 circa alle 16,30 su Canale 5.

