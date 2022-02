Una vita anticipazioni: Lolita in fin di vita, morirà? Lo stalker di Bellita si palesa

Come sta Lolita e di che cosa soffre la giovane moglie di Antonito? Se lo chiedono i telespettatori che seguono con passione Una vita, e che da giorni vedono che la donna è ancora in ospedale senza che però vengano date risposte sulle sue condizioni di salute…Sta per morire? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda il 7 febbraio 2022. Lunedì vedremo la seconda parte dell’episodio 1322 di Acacias 38, pronti per scoprire che cosa accadrà? Ad Acacias 38 tutti parlano del tradimento di Antonito e sono dalla parte di Lolita. Nel frattempo Felipe sembra essere pronto per lasciare la Spagna e andare via. Lascerà davvero Genoveva senza vendicarsi per la morte di Marcia?

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 7 febbraio 2022

I Palacios evitano di dire a Lolita che le resta solo qualche giorno di vita, mentre la ragazza si sente in forze e crede di essere in via di guarigione. A quanto pare sono pessime le notizie che arrivano dopo il ricovero in ospedale. La donna sta davvero per morire? Antonito è distrutto…Natalia soffre per le parole di disprezzo di Antonito e si sfoga con Anabel. Quest’ultima affronta Susana dopo avere visto che spettegolava su di lei; la donna decide così di dare una lezione alla messicana. Intanto nasce una strana complicità tra Aurelio e Genoveva, possiamo aspettarci qualcosa da questa coppia?

Sabina teme che la lettera di Roberto non sia abbastanza per assolvere Miguel da ogni responsabilità nel furto, quindi dà un ultimatum al marito: o trova un alibi di ferro, o il colpo non si farà. Jacinto non capisce perché Indalecia non sia tornata al villaggio con sua madre ed è sempre più stanco a causa dell’ennesima notte passata a dormire per terra. Ad Acacias 38 arriva uno strano personaggio che ha un tatuaggio sul braccio: il nome di Bellita e il suo ritratto, siamo di fronte al famoso stalker dal quale la donna sta scappando, tanto da essersi finta morta? L’uomo non sembra avere buone intenzioni…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda lunedì, 7 febbraio 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.

