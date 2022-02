Una vita anticipazioni: Lolita è grave ma Antonito vuole trovare un medico che la salvi

Puntuali come sempre arrivano le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Che cosa sta per succedere ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni: domani, 9 febbraio 2022 in onda la seconda parte dell’episodio 1323 della soap spagnola. Lolita è ancora in ospedale e sembra stare meglio mentre Carmen e Casilda vanno da lei a farle visita. Ma a quanto pare purtroppo, almeno secondo i medici, non ci sono proprio buone notizie per la donna. La moglie di Antonito non sta affatto bene…Ma sta davvero per morire? Nel frattempo ad Acacias 38 sta nascendo una strana amicizia: è quella tra Genoveva e Aurelio che sembrano avere un certo feeling. La Salmeron però, almeno per ora, non immagina quante cose nasconda l’uomo…

Scopriamo quindi che cosa succederà domani, con le anticipazioni di Una vita che torna come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 febbraio 2022

Indalecia si mostra estremamente gentile nei confronti di Jacinto, tanto che Servante crede che la ragazza voglia rubare il posto a Marcelina. Susana intraprende una campagna per cacciare gli stranieri da Acacias, ma non riscuote molto successo tra gli altri abitanti. Lolita viene dimessa dall’ospedale e il suo ritorno a casa provoca grande agitazione sia in lei che nel marito. I familiari della ragazza hanno preferito non dirle nulla della sua malattia e lei è fiduciosa ma Antonito non si arrende e spera di poter trovare uno specialista che possa aiutarla a stare bene…Bellita intanto spera di poter tornare a fare la vita di sempre ma non sa che il suo stalker è arrivato proprio ad Acacias 38 e si fa sempre più minaccioso ora che ha scoperto che la cantante non è realmente morta…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita, continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati con le ultimissime dalla Spagna!

