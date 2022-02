Una vita anticipazioni: Bellita aggredita, è in pericolo di vita?

Tornano le nostre puntate di Una vita, siete curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata che ci aspetta domani, 10 febbraio 2022 su Canale 5? Come avrete visto Lolita è tornata a casa, sembra stare meglio ma in realtà, i medici non hanno una cura per lei per cui pensano che potrebbe restarle davvero molto poco da vivere. I familiari di Lolita hanno scelto di non dirle nulla. Per lei il ritorno a casa però è parecchio traumatico visto che per la prima volta si trova di fronte Antonito, dopo averlo visto tra le braccia di un’altra donna. Genoveva intanto inizia a conoscere meglio Aurelio. Diventerà un nuovo alleato della Salmeron? Non ci resta che scoprire tutti i dettagli su questa storia con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 10 febbraio, in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1324 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 10 febbraio 2022

Bellita continua a insistere con suo marito e vuole uscire di casa con le sue amiche. Alla fine Josè acconsente…Non sanno che lo stalker della cantante è ad Acacias 38…Lolita torna dall’ospedale e chiede tempo ad Antonito perché la ferita è ancora aperta. Antonito scopre il nome di un medico esperto in malattie del sangue e decide di contattarlo. Bellita esce di casa incappucciata per fare una passeggiata con Rosina e Susana, ma appena le donne fanno due passi vengono aggredite dall’ammiratore squilibrato della cantante. Genoveva si presenta a casa di don Marcos per iniziare a guadagnarsi la sua fiducia in vista di possibili affari. La donna inizia subito a parlare con Marcos di Felicia e si dice davvero dispiaciuta per quello che le è successo…Susana e Rosina vanno a fare visita a Lolita e sono felici di vedere che sta meglio…Anche Lolita va alla bottega e saluta con tanto affetto Lolita, ricordandole che le vuole davvero bene.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5.

