Beautiful anticipazioni: Finn scoprirà del tradimento di Liam e Steffy? Hope ingenua

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 febbraio 2022? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi alla fine Thomas si è fortunatamente ripreso. Il giovane sta meglio e ha superato l’operazione alla quale è stato sottoposto d’urgenza. Sta cercando di capire che cosa gli sia successo e spera di non essersi dimostrato troppo “folle” con Hope. Per questo ci tiene a dichiararle tutto il suo amore, adesso che ha capito che la sua non è una ossessione ma un sentimento puro.

Nonostante riconoscano Hope (Annika Noelle) e Finn (Tanner Novlan) come il loro futuro, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) non riescono a rinnegare fino in fondo di aver fatto l’amore. Ovviamente nè Finn nè Hope immaginano quello che c’è stato tra di loro. In particolare Hope si sente ancora in colpa per tutto quello che è successo…Ma vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 febbraio 2022

Liam pensava che non avrebbe più avuto l’occasione di passare una notte con Steffy e ne conserverà il ricordo nel suo cuore. Finn apprende da Hope che le allucinazioni di Thomas (Matthew Atkinson) lo hanno portato a baciare il manichino, pensando fosse lei. E chissà che questa rivelazione non serva al dottore per mettere insieme altri tasselli e comprendere quello che poi realmente è successo tra Steffy e Liam la notte incriminata. Finn non è così ingenuo e forse farà bene i suoi conti…Steffy intanto supplica Liam di non dire nulla a Hope della notte che hanno passato insieme per non distruggere l’equilibrio di tante persone a loro care…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani, alle 13,40 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni e le nostre news per essere sempre più che informati sulle soap Mediaset.

