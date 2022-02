Una vita anticipazioni: per Bellita la fine di un incubo, Lolita non sa nulla della sua malattia

Come andrà a finire la storia d’amore tra Antonito e Lolita, lei riuscirà a perdonarlo per tutto quello che è successo nell’ultimo periodo e per il tradimento? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 11 febbraio 2022. Come avrete capito, la malattia di Lolita è davvero molto grave tanto che i medici non hanno trovato nessuna cura e hanno deciso di dimetterla. I familiari di Lolita sanno delle gravi condizioni di salute ma, visto che i medici sono pessimisti, hanno preferito non dirle nulla, per provocarle un grande dispiacere. Lolita quindi non sa che le potrebbe restare ben poco da vivere anche se Antonito a quanto pare, nonostante tutto, ha deciso di lottare ed è per questo che ha intenzione di trovare un bravo medico che possa salvare la vita di sua moglie. E lo farà anche se lei non vorrà stare più insieme.

Nel frattempo Bellita continua a chiedere a suo marito di poter uscire di casa con le sue amiche ma non sa che il suo stalker si trova proprio a pochi passi da lei. Le farà del male? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 11 febbraio 2022, vedremo la seconda parte dell’episodio 1324 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 febbraio 2022

Lolita torna dall’ospedale e chiede tempo ad Antonito perché la ferita è ancora aperta. Antonito scopre il nome di un medico esperto in malattie del sangue e decide di contattarlo. Genoveva va anche a casa di Lolita per farle visita e per dirle che se ha bisogno del suo aiuto potrà contare su di lei…Sabina e Roberto continuano a scavare il tunnel e si preparano per il grande colpo. Bellita esce di casa incappucciata per fare una passeggiata con Rosina e Susana, ma appena le donne fanno due passi vengono aggredite dall’ammiratore squilibrato della cantante…Il piano di Josè però sembra aver funzionato visto che la polizia era a pochi passi e l’uomo è stato finalmente arrestato. Finisce l’incubo per Bellita che quindi può finalmente tornare alla sua vita.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita assolutamente da non perdere su Canale 5 come sempre alle 14,10.

