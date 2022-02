Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy tacciono ma Finn potrebbe sospettare, li scopre?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del sabato di Beautiful? Arrivano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 febbraio 2022. Pronti per il prossimo appuntamento? Secondo voi alla fine Liam racconterà quello che è successo con Steffy o si arriverà alla verità in un modo diverso? Perchè la sensazione è che Finn abbia iniziato a sospettare qualcosa e dopo aver saputo del bacio dato da Thomas al manichino, il racconto inizia a puzzargli. Ma cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, per voi le ultime imperdibili news!

Vi ricordiamo che Beautiful e Una vita ci aspettano come sempre al sabato su Canale 5 dalle 13,40 alle 16,30 per un pomeriggio a tutta soap.

Beautiful anticipazioni la trama di domani 12 febbraio 2022

Thomas Forrester (Matthew Atkinson) confessa a Ridge (Thorsten Kaye) quanto accaduto con il manichino che aveva le sembianze di Hope (Annika Noelle). E Ridge stenta davvero a credere che suo figlio possa esser arrivato a tanto. Ma è successo e adesso bisogna solo prenderne atto…La più grande paura di Thomas è che le persone che gli vogliono bene possano pensare che sia pazzo o che in qualche modo si possano vergognare di lui. Ma Ridge si schiera senza pensarci troppo dalla parte di suo figlio e cerca di stargli vicino. Liam alla fine deve cedere: Steffy non vuole in nessun modo che si sappia quello che è successo tra di loro. Non servirebbe a nulla perchè lei vuole stare con Finn e Spencer continuare la sua vita con Hope: perchè dunque raccontare tutta la verità?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 12 febbraio 2022 su Canale 5.

