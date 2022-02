Una vita anticipazioni: si troverà una cura per la malattia di Lolita?

Quante cose accadranno nella puntata del sabato di Una vita? Grandi colpi di scena in arrivo e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 febbraio 2022. Nuovo appuntamento anche al sabato con la soap di Canale 5. Domani andranno in due due episodi lunghi della soap spagnola: vedremo l’episodio 1325, l’episodio 1326 e la prima parte dell’episodio 1327 di Acacias 38. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Marcos chiede a Soledad di uscire insieme a pranzo. Aurelio va a trovare Anabel sapendo che è a casa da sola e lei sembra iniziare ad ammorbidirsi nei suoi confronti…

Ma scopriamo adesso che cosa succederà nella prossima puntata: Antonito troverà il medico capace di capire qual è la malattia di Lolita? Ecco le ultime news…

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 12 febbraio 2022

Aurelio e Natalia, non si sa bene con quale secondo fine, cercano di entrare nelle grazie di Genoveva, la quale a sua volta è decisa a stringere un’alleanza con i due fratelli. Jacinto continua a ripetere a tutti che Bellita è viva, anche se nessuno gli crede; la donna intanto, pur avendo ricevuto la notizia dell’arresto del suo persecutore, si rifiuta di uscire di casa per timore che il vicinato reagisca male, ma Josè Miguel sostiene di aver trovato una soluzione. Tra Marcos e Soledad l’attrazione è alle stelle e i due finiscono per baciarsi.

Lolita ha di nuovo un mancamento in soffitta e Casilda, preoccupata, va a parlarne in segreto a Ramon e Carmen, i quali le confidano che a Lolita resta probabilmente poco tempo da vivere; nel frattempo, Antonito riesce a convincere il dottor Ramos (un luminare di Siviglia) a recarsi ad Acacias per studiare il caso della moglie, anche se Ramon nutre poche speranze. Potrà davvero scoprire di che cosa soffre Lolita e farla curare? L’uomo se lo augura con tutto il suo cuore…

Antonito dice a Ramon che in Germania stanno sperimentando una terapia che potrebbe salvare Lolita. Vedendo suo marito sempre più premuroso e preoccupato, Lolita abbassa un po’ la guardia. Sabina e Roberto sono pronti per il colpo del secolo: tutto è pronto per derubare la banca e scappare a Barcellona ma, quando i coniugi entrano nel tunnel, lo trovano completamente allagato e sono costretti ad annullare l’operazione. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 12 febbraio 2022 come sempre alle 14,20 circa su Canale 5.

