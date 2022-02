Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam mentono. Hope non sospetta, Finn si?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì su Canale 5? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Iniziamo quindi con le anticipazioni per il 14 febbraio 2022, che cosa accadrà nel giorno degli innamorati? Come avrete visto alla fine Thomas si è ripresa ma ha tanto ancora da ricostruire. E’ turbato per tutto quello che è accaduto e ha paura che la sua famiglia possa in qualche modo vergognarsi di lui. Ridge vorrebbe che il figlio si concentrasse solo sulla sua riabilitazione, ma Thomas è perso nell’ammirare la generosità che Hope ha dimostrato nei suoi confronti. Per quanto anche Ridge sia grato a Hope per quello che ha fatto per Liam, spererebbe che suo figlio pensasse ad altro, visto che lei è innamorata di Liam e non ha intenzione di rinunciare alla sua famiglia…La figlia di Brooke non immagina neppure quello che è invece accaduto tra Steffy e Liam che intanto, è divorato dai sensi di colpa…

E ora vediamo le anticipazioni per il prossimo episodio, ecco le ultime news da Los Angeles per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 14 febbraio 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sembra essere riuscita a convincere Liam (Scott Clifton) a non rivelare il loro tradimento. Hope non immagina neppure che suo marito abbia potuto tradirla con Steffy e si sente in colpa per le attenzioni che ha dato a Thomas. Ma c’è qualcuno che sospetta qualcosa…Finn ha saputo infatti che Thomas ha baciato il manichino e potrebbe mettere insieme i pezzi…Staremo a vedere che cosa succederà! Nel frattempo Ridge grazie a Hope cerca di mettere insieme i tasselli anche per capire che cosa sia successo a suo figlio…Appuntamento quindi a lunedì con una nuova puntata da non perdere della soap americana più amata!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".