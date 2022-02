Una vita anticipazioni: Lolita capisce che sta per morire, Antonito non molla

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di lunedì 14 febbraio 2022? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Dopo la puntata lunghissima del sabato è tempo di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola. In questo periodo grande ansia per le sorti di Lolita: come avrete capito la moglie di Antonito è stata dimessa dall’ospedale ma non perchè sta bene. Semplicemente i medici non hanno trovato una cura per la sua malattia e sono convinti che le resti poco da vivere. I familiari di Lolita hanno deciso di non dirle nulla e di far finta che stia meglio. Nel frattempo però Antonito ha deciso di fare di tutto per trovare un dottore che possa in qualche modo aiutare sua moglie con una diagnosi e magari anche con una cura. Per questo ha deciso di mettersi in contatto con un luminare tedesco: il dottore troverà la cura per salvare Lolita? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap, vedremo in onda la seconda parte dell’episodio 1327 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 14 febbraio 2022

L’arrivo di Soledad in soggiorno sventa i piani di Aurelio nei confronti di Anabel. Il militare millanta di aver voluto solo aiutare la fanciulla, vittima di un mancamento. Soledad è titubante ma finisce per credergli, e Aurelio la minaccia intimandole di non dire nulla a Marcos. Ma che cosa avrebbe voluto fare Aurelio, approfittarsi della giovane ragazza con l’inganno? Lolita chiede a Ramon e Carmen di occuparsi di Moncho e Antonito quando lei non ci sarà più. Casilda, avendo avuto conferma anche da Antonito delle condizioni in cui versa Lolita, è distrutta dal dolore e non fa che piangere. Rosina e Liberto non sanno che cosa pensare e Casilda racconta loro quello che sta accadendo. Anche la coppia è sconvolta dalla rivelazione…Susana continua a distribuire i suoi foglietti contro gli stranieri, scatenando la collera di Natalia. La ragazza vorrebbe affrontare la sarta ma viene fermata da Genoveva…Cesario intanto deve decidere che cosa fare: lascerà Acacias 38 per partire con Araxanta e sposarla? Lo scopriremo solo nelle prossime imperdibili puntate di Una vita!

