Beautiful anticipazioni: Liam ama due donne, Finn inizia a sospettare

Liam deciderà di confessare tutto a Hope nonostante la richiesta di Steffy che lo ha implorato di non dire nulla della notte passata insieme? Finn capirà che Steffy e Liam gli stanno nascondendo qualcosa? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 15 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap, vedremo che cosa succederà a Thomas: il ragazzo è ancora in ospedale ma le sue condizioni di salute sembrano essere migliorate. Psicologicamente invece non sta affatto bene…Liam pensa di essere innamorato sia di Steffy che di Hope e non sa come uscire da questa situazione…

Ridge (Thorsten Kaye) ringrazia ancora Hope (Annika Noelle): dopo essere stata vicina a Douglas (Henry Joseph Samiri), ha fatto lo stesso per Thomas. Paris (Diamond White), inavvertitamente, interrompe Zende (Delon De Metz) mentre tesse le lodi di Zoe (Kiara Barnes)…Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 15 febbraio 2022, su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 febbraio 2022

Liam promette a Steffy che almeno per il momento non dirà nulla a Hope di quello che è accaduto. Ma per Spencer, mentire a sua moglie non è affatto semplice. Non solo, Liam si sente davvero in colpa perchè Hope continua a scusarsi eppure non ha fatto nulla visto che, quello che si dovrebbe scusare, è proprio lui…Steffy sembra essere la più forte tra i due ma anche lei è in grande difficoltà quando incontra Finn e si sente in colpa per quello che è successo. Finn però non è ingenuo come Hope e rose sarà proprio lui a rendersi conto che la sua fidanzata non sta raccontando la verità sugli ultimi giorni della sua vita. Metterà insieme i tasselli e capirà che cosa è davvero successo tra lei e Liam?

Non ci resta che seguire le prossime imperdibili puntate di Beautiful per capire come andrà a finire questa storia. Liam e Steffy saranno travolti dalle bugie che hanno raccontato?

