Una vita anticipazioni: Antonito non si rassegna, troverà una cura per curare Lolita?

E’ stato straziante vedere Lolita comprendere che le resta ben poco da vivere…La moglie di Antonito è distrutta: avrebbe voluto vedere il suo piccolo crescere e invece a quanto pare, i suoi giorni sono contati. Ma è davvero possibile che non esista una cura per la sua malattia? Antonito a quanto pare non si vuole arrendere…E le anticipazioni di Una vita ci rivelano proprio quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Domani, 15 febbraio 2022, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1328 di Acacias 38. Natalia, come avrete visto, non regge più le trovate di Susana, che invita tutti a boicottare gli stranieri. Genoveva porta via dalla strada la ragazza prima che possa avere una reazione della quale potrebbe pentirsi…Soledad sospetta di Aurelio mentre Anabel non sembra essersi resa conto di quello che è successo. L’uomo avrebbe voluto approfittarsi di lei?

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di domani, 15 febbraio 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 febbraio 2022

Il colpo degli Olmedo fallisce grazie al sabotaggio di Miguel. L’avvocato esorta i nonni ad abbandonare i loro propositi criminali per sempre. Arantxa torna ad Acacias per chiedere a Cesareo di tornare con lei nei Paesi Baschi. Susana continua a distribuire i suoi foglietti contro gli stranieri, scatenando la collera di Natalia. Ramon si prende cura del suo nipotino e gli promette che se dovesse succedere qualcosa a Lolita, gli parlerà sempre della sua mamma. Adesso che il suo stalker è in carcere, Bellita può finalmente tornare alla sua vita e spiegare a tutti i suoi amici che cosa è successo e perchè ha dovuto fingere di essere morta. Cesario annuncia ai suoi amici che andrà via con Araxanta e che si sposeranno molto presto, anche Bellita e Josè sono felici per questa notizia…

