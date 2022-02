Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy mentono e soffrono, Hope ingenua crede a tutto

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 16 febbraio 2022? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà a Los Angeles. In questi giorni il pubblico italiano si sta ponendo una sola domanda: Steffy e Liam diranno ai loro rispettivi partener quello che è successo davvero? Liam dirà a Hope che lui e Steffy hanno fatto l’amore perchè credevano che lei avesse baciato Thomas? Qui però si va ben oltre il festival degli equivoci. Perchè Liam, dopo aver baciato Steffy e dopo aver passato la notte con lei, ha capito che in qualche modo ama anche lei. Si possono realmente amare due donne contemporaneamente ? E’ quello che Liam si sta chiedendo in queste ore mentre Hope, almeno per il momento, non sospetta nulla…Intanto Thomas in ospedale continua a credere di essere follemente innamorato di Hope mentre la figlia di Brooke si mostra dispiaciuta con Liam per tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane senza poter minimamente immaginare il disastro che presto potrebbe cambiare per sempre la sua vita…

Le attenzioni di Finn e Hope nei loro confronti non fanno altro che alimentare il disagio e la colpa di Liam e Steffy. Alla fine i due confesseranno oppure no? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 16 febbraio 2022, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 16 febbraio 2022

Paris (Diamond White) non sembra aver avvertito il sentimento tra sua sorella Zoe (Kiara Barnes) e Zende (Delon De Metz).Liam è visibilmente in preda al senso di colpa per essere stato con Steffy. Anche quest’ultima e Finn parlano di Thomas e Steffy sembra in difficoltà per il tradimento che tiene segreto. Hope invece non fa altro che ringraziare Liam per come si è comportato in questi ultimi giorni senza neppure immaginare che è stata tradita ma non solo. Oltre al tradimento, è emersa anche la consapevolezza di Liam, di essere ancora innamorato di Steffy, una cosa che non si può di certo sottovalutare. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful! Continuate a seguirci e a leggere tutte le anticipazioni sulla soap americana.

