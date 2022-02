Una vita anticipazioni: Antonito spera di salvare Lolita, quanto le resta?

Pronti per scoprire che cosa ne sarà di Lolita e se alla fine Antonito troverà il medico giusto che possa curare sua moglie? Cerchiamo di fare il punto della situazione con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 16 febbraio 2022. Nella prossima puntata di Una vita, vedremo come andranno a finire diverse vicende che stanno incuriosendo il pubblico di Canale 5. Ci aspetta come sempre domani, alle 14,10 un nuovo episodio della soap spagnola, precisamente vedremo la seconda parte dell’episodio 1328 di Acacias 38. Curiosi di sapere che cosa accadrà? Avrete visto che mentre Aurelio cerca in modo subdolo di avvicinarsi ad Anabel, Natalia, provata per quello che Susana sta facendo, viene invece accolta a braccia aperte da Genoveva. Tra le due potrebbe nascere una bella amicizia?

Una vita anticipazioni: la trama del 16 febbraio 2022

Indalecia torna improvvisamente ad Acacias, per la disperazione di Jacinto. Servante organizza un addio al celibato per Cesareo. Genoveva consiglia a Natalia come sopravvivere nel quartiere cercando di ingraziarsi le signore, ma sembra che nulla serva a placare l’astio di Susana e di chi le dà corda. Anabel non sospetta minimamente che possa esser stato Aurelio a farle del male e l’uomo le regala un mazzo di rose rosse che lasciano la ragazza senza parole. Cesareo e Arantxa sono felici e pronti per le imminenti nozze e la partenza verso i Paesi Baschi. Carmen continua a essere molto preoccupata per le condizioni di salute di Lolita e si augura davvero che possa succedere qualcosa di inaspettato per la ragazza. Anche Casilda è disperata, non riesce a credere che alla sua amica restino pochi giorni da vivere. Lolita dal canto suo cerca di godersi i pochi attimi in cui sta meglio insieme a suo figlio…Genoveva promette a Natalia che parlerà con Susana e con Rosina…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 16 febbraio 2022 su Canale 5.

