Una vita anticipazioni: Lolita e Antonito fanno pace in attesa di una cura. La troveranno?

Tra Natalia e Genoveva sta nascendo una nuova amicizia, che cosa vuole ottenere la Salmeron dalla ragazza è in cerca di alleate? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita ma iniziamo come sempre dalle anticipazioni per la puntata di domani, 17 febbraio 2022. Vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1329 della soap spagnola con le ultime news da Acacias 38. Finalmente Bellita torna a fare la sua vita, dopo la paura che ha avuto per il suo stalker. Ma in queste settimane, l’attenzione del pubblico di Canale 5 è tutta concentrata su Lolita. I medici che l’hanno curata, hanno stabilito che per lei non ci possono essere cure e che le resta ben poco da vivere. La donna sembra essersi rassegnata: anche se i suoi familiari non le avevano detto nulla, lei lo ha capito. Non sa però che Antonito continua a credere di poter risolvere la situazione, trovando un dottore che possa capire di che cosa soffre Lolita e trovare anche una cura per la sua malattia…Tra i due le cose si sistemeranno? Sembra che ci sia davvero la possibilità di una ritrovata unione. Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 febbraio 2022

Le condizioni di Lolita continuano a essere critiche e Antonito le chiede disperato di perdonarlo; finalmente, la coppia si riconcilia. Il faccia a faccia tra i due è davvero molto commovente e alla fine, va tutto nel migliore dei modi… Il giovane Palacios non si arrende e riesce a fissare un appuntamento con il premio Nobel Ramon y Cajal, con la speranza che riesca a salvare la vita a sua moglie. Carmen intanto, seppur molto preoccupata per le condizioni di salute di sua nuora, cerca in tutti i modi di starle vicino provando a far si che vivano una vita normale anche se non è facile.

Alodia, gelosa dell’affetto che dimostrano i suoi signori ad Arantxa, inizia ad avere un atteggiamento brusco, convinta che così Josè Miguel e Bellita le mostreranno più rispetto. Miguel è preoccupato dell’avvicinamento tra Anabel e Quesada e prova a parlare alla ragazza, ma i due giovani finiscono per litigare di nuovo. Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita come sempre in onda alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".