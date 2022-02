Beautiful anticipazioni: Finn inizia a sospettare, sente puzza di tradimento

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 18 febbraio 2022? Come sempre lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Avrete visto che per Liam in particolare, mantenere il silenzio su quello che è successo con Steffy non è affatto facile. Hope infatti continua a scusarsi ma soprattutto a ringraziare Liam per come si è comportato con Thomas e questo non fa che aumentare i senti di colpa del giovane Spencer che sa bene di aver deluso, tradito, umiliato Hope. Non riesce però a trovare il coraggio di dirle tutta la verità, incastrato tra le richieste di Steffy che non vuole che si sappia nulla di quanto accaduto. Nel frattempo Ridge continua a essere molto turbato da tutta la situazione che si è venuta a creare e per questo cerca conforto in Brooke…I due non immaginano neppure quello che è accaduto tra Liam e Steffy e si stringono invece intorno a Thomas, con la speranza che si possa rimettere il prima possibile. Brooke chiede scusa a Ridge per non essere stata al suo fianco proprio in quei momenti concitati ma l’uomo le dice che era nel posto giusto e che è stata anche questa volta più che preziosa…

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di domani, 18 febbraio 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 febbraio 2022

Continuano le conversazioni serali nelle quali Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) parlano della propria riconoscenza per Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle). Steffy non rivela a Finn il vero motivo del proprio turbamento ma il dottore capisce che c’è qualcosa che non va. E a differenza di Hope non è ingenuo. Sarà lui a rendersi conto di quello che è successo tra Liam e Steffy? Hope dal canto suo continua a parlare bene di Liam senza poter immaginare che al suo fianco c’è un uomo che l’ha tradita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 18 febbraio 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.

