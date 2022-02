Una vita anticipazioni: un premio Nobel per curare Lolita, si salverà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 18 febbraio 2022? Come sempre lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire che cosa accadrà in Spagna? Finalmente Lolita e Antonito hanno fatto pace e adesso possono pensare al futuro. Lolita sembra essere rassegnata e crede che non le resterà molto da vivere, per questo vuole godersi quello che resta con serenità al fianco di suo marito. Antonito invece continua a sperare che ci possa essere un futuro per entrambi e che troverà un medico capace di capire che cosa ha sua moglie e di curarla. Carmen e Ramon sono davvero felici nel vedere Lolita di nuovo serena dopo il chiarimento con Antonito. Si schierano dalla sua parte, le promettono che staranno sempre al suo fianco e che si prenderanno cura del piccolo che è la loro unica ragione di vita.

E ora vediamo che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 18 febbraio 2022…Ecco per voi le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 febbraio 2022

Il giovane Palacios non si arrende e riesce a fissare un appuntamento con il premio Nobel Ramon y Cajal, con la speranza che riesca a salvare la vita a sua moglie.

Alodia, gelosa dell’affetto che dimostrano i suoi signori ad Arantxa, inizia ad avere un atteggiamento brusco, convinta che così Josè Miguel e Bellita le mostreranno più rispetto. Miguel è preoccupato dell’avvicinamento tra Anabel e Quesada e prova a parlare alla ragazza, ma i due giovani finiscono per litigare di nuovo. Genoveva convince Susana e Rosina a cambiare idea su Natalia. La ragazza ringrazia Genoveva dell’aiuto e le due si promettono di sostenersi a vicenda. Antonito racconta a suo padre e a Liberto dell’appuntamento che ha preso per una possibile visita a Lolita. Sembra essere davvero fiducioso e convinto che sua moglie possa essere curata. Succederà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 18 febbraio 2022 su Canale 5, come sempre alle 14,10.

