Beautiful anticipazioni: Finn e Steffy voltano pagina insieme tra omertà e bugie

Che cosa sta per accadere e Los Angeles, ci dobbiamo aspettare un vero e proprio terremoto con una possibile confessione di Liam oppure no? Sarà Finn a scoprire quello che c’è stato tra la sua fidanzata e l’ex marito? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap americana, scopriremo come procede questa story line. Da un lato Liam, sempre più in difficoltà perchè vorrebbe togliersi questo peso e dire tutto a Hope. Dall’altro Steffy, anche lei turbata da questa storia ma convinta che il silenzio sia la cosa migliore. Intanto Ridge tira il fiato dopo aver avuto paura di perdere davvero tutto, anche suo figlio. Brooke cerca di stargli vicino ma Ridge è davvero ancora molto provato per quello che è accaduto…

Con la piccola Kelly fuori casa, è una di quelle notti in cui Finn (Tanner Novlan) dorme con Steffy. I due fanno l’amore…Ma vediamo adesso le anticipazioni, ricordandovi che domani, come succede sempre al sabato, andrà in onda un episodio lungo della soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 febbraio 2022

Mentre Steffy cerca di buttarsi tutto alle spalle e passa una notte d’amore con Finn, Liam è ancora turbato e non sa che cosa fare con Hope, sentendosi in colpa per come sono andate le cose. Steffy invece cerca di voltare pagina e ringrazia Finn per quello che ha fatto per Thomas e anche per essere stata al suo fianco in questi momenti così difficili. Le condizioni di salute del ragazzo nel frattempo migliorano e la notizia rende Ridge molto felice. Ha passato delle ore davvero drammatiche con la paura di perdere anche un altro figlio, questa volta, come ha confessato a Brooke, non avrebbe retto il colpo. Tutto è finito nel migliore dei modi e adesso Ridge e Brooke possono rilassarsi. Non immaginano neppure che all’orizzonte si vedono delle grosse nuvole nere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta sabato pomeriggio, come sempre a partire dalle 13,40.