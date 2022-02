Una vita anticipazioni: Lolita sta sempre peggio, Ramon y Cajal cerca di salvarla

Come sempre super puntata di Una vita al sabato con ben due episodi e mezzo della soap spagnola su Canale 5. E le nostre anticipazioni ci rivelano proprio tutto quello che succederò nella soap di Canale 5 partendo dalla puntata di domani, 19 febbraio 2022. Pronti per scoprire come andranno le cose per Lolita, che sta per essere visitata da un premio Nobel? E che cosa succederà tra Genoveva e Natalia, tra le due nasce una nuova alleanza? Che cosa vuole davvero Aurelio da Anabel? Tante le domande a cui cerchiamo di rispondere. Vi ricordiamo che domani vedremo l’episodio 1330, 1331 e la prima parte dell’episodio 1332. Non ci resta quindi che scoprire con le ultime news da Acacias 38, quello che accadrà. Buona lettura !

Alodia, gelosa dell’affetto che dimostrano i suoi signori ad Arantxa, inizia ad avere un atteggiamento brusco, convinta che così Josè Miguel e Bellita le mostreranno più rispetto. Miguel è preoccupato dell’avvicinamento tra Anabel e Quesada e prova a parlare alla ragazza, ma i due giovani finiscono per litigare di nuovo…Vi ricordiamo che domani si va in onda dalle 14,20 circa, e ora ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 febbraio 2022

Marcos torna dal suo viaggio e Soledad gli racconta la versione di Aurelio. Bacigalupe rimprovera la figlia e la mette di nuovo in guardia sui Quesada: sono e sempre saranno loro nemici. Natalia affronta Aurelio perché sospetta che abbia dato ad Anabel il composto che le ha provocato il malore, ma lui nega tutto. Lolita chiede di vedere Natalia e le chiede di prendersi cura di lui e renderlo felice, quando lei non ci sarà più. Ramon y Cajal accetta di prendere in carico il caso di Lolita.

Roberto riesce a evitare che Sabina riveli a Miguel la verità sui suoi genitori. Per quanto riguarda i rapporti del ragazzo con Anabel, non sembra esserci l’ombra di una riconciliazione. Lolita ha ormai gettato la spugna, ma Antonito non si arrende e va a parlare con il Dottor Ramon y Cajal, che però lo avvisa di non potergli dare molte speranze. Nel frattempo, Lolita soffre di una forte crisi respiratoria. Per la ragazza ci sono poche speranze? Il dottore sta per proporre una soluzione alla famiglia ma non è detto che possa essere quella definitiva…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5.