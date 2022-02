Beautiful anticipazioni: il manichino incombe ma Steffy mente ancora

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 febbraio 2022? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Cosa accadrà? Come avrete visto, Ridge ha iniziato a capire quanto stesse male Thomas. Guardando il manichino che ha le fattezze di Hope, si è reso conto che suo figlio, ha sicuramente avuto un momento difficile da superare, visto che ha pensato che fosse tutto reale…

Carter Walton (Lawrence Saint Victor) pensa che Paris (Diamond White) possa essere adatta al ruolo rimasto vacante nella dirigenza della Fondazione Forrester. La giovane è arrivata da pochissimo in città ma a quanto pare ha già conquistato tutti. Dopo Ridge (Thorsten Kaye), anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trova faccia a faccia con il manichino oggetto delle allucinazioni di Thomas (Matthew Atkinson). La bambola è stata riportata in azienda da Charlie (Dick Christie). Steffy prova a voltare pagina, nonostante tutto e sembra riuscirci, dopo aver passato una notte indimenticabile con Finn. Chi invece continua a stare male è il giovane Spencer che vorrebbe liberarsi del peso e dire tutto a Hope. Succederà mai? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 febbraio 2022

In azienda c’è fermento in vista dei cambiamenti da fare. Ma tutti restano comunque molto preoccupati per quello che è successo a Thomas e con l’arrivo del manichino in ufficio i dubbi e le perplessità crescono. Nonostante abbia visto il manichino di Hope, che è stata la causa del tradimento di Liam, Steffy per il momento non dice nulla e va avanti con la sua sceneggiata. Ma Liam fino a quando resisterà prima di esplodere?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 22 febbraio 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.