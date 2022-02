Una vita anticipazioni: Lolita accetta la cura sperimentale, si salverà?

Lolita continua a stare male ma Antonito continua a sperare che le cure sperimentali che il premio nobel ha proposto, possano salvarle la vita. Non sarà troppo tardi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come si svilupperà anche questa interessante story line che sta molto coinvolgendo il pubblico che aspetta di conoscere le sorti della donna…Nel frattempo Genoveva scopre grazie alle sue spie che Felipe è arrivato in Austria e si è ricongiunto con suo figlio. Su tutti i giornali esce la notizia che Bellita lancerà un nuovo disco.

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1332 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 febbraio 2022

Bellita è furiosa con Josè Miguel per non averla consultata in merito alla notizia data alla stampa sul suo nuovo disco, ma vedendo l’entusiasmo di tutti i vicini cambia idea e chiede scusa al marito. L’edizione serale del giornale porta però una notizia molto meno lieta: è scoppiata la guerra in Europa.

La notizia della guerra commuove e spaventa il quartiere, e soprattutto Susana che teme per la vita di Armando. Santiago Ramon y Cajal informa Antonito dell’esistenza di un medicamento sperimentale che ha dato ottimi risultati negli animali, ma non è ancora stato usato negli umani. Lolita è contraria, quando Antonito le spiega dell’esistenza di una possibile cura, la donna sembra essere rassegnata ma poi acconsente a sottoporsi alla terapia. Nel quartiere adesso c’è grande preoccupazione…Gli Olmedo discutono sull’opportunità di dire a Miguel che i suoi genitori non sono morti, ma si trovano in carcere a scontare una pena per rapina.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.