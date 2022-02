Beautiful anticipazioni: Liam pronto a dire tutto a Hope, è il momento

Zoe chiarisce a Paris che non vuole che lei si inserisca troppo in quella che è la sua nuova vita personale e lavorativa a Los Angeles: ci sono dei limiti della sua privacy che la sorella non dovrebbe superare. Quello che Zoe non si aspetta è che sua sorella potrebbe ricevere presto una promozione. Per Carter infatti, Paris sarebbe la persona perfetta per la Forrester e il dirigente ne ha parlato anche con Ridge, visto che spetta alla famiglia poi l’ultima parola. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo iniziando dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 23 febbraio 2022. Vedremo che Steffy, cercherà di pensare al lavoro e a Finn per dimenticare quello che è successo con Liam mentre il giovane Spencer continua a essere turbato ma soprattutto ossessionato dalla verità. Non sembra poter resistere a lungo ed è pronto a dire tutto a Hope…

Carter cerca di convincere Ridge che Paris è la persona giusta per il ruolo rimasto vacante nella direzione della Fondazione Forrester. L’avvocato pensa, così, di fare un piacere anche a Zoe, dando motivo a Paris di restare in città. IN realtà non sa che a Zoe non interessa del futuro lavorativo di sua sorella e non la vorrebbe proprio così vicina… Vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 febbraio 2022

Steffy spera di potersi buttare gli ultimi avvenimenti alle spalle, ma Liam sembra non riuscire a tenere nascosta ad Hope la loro notte insieme. Steffy prova a dedicarsi al lavoro ma quando incontra Hope non può smettere di pensare al fatto che Liam, potrebbe presto dirle tutto e rovinare la quiete che avevano costruito dopo anni di tempeste e tormenti. Lo tsunami sta per arrivare e per travolgere tutte le persone coinvolte in questa storia?

