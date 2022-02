Una vita anticipazioni: Lolita inizia la cura sperimentale, Antonito ci spera

Alla fine Lolita si è convinta e ha accettato: si farà curare, farà la cura sperimentale che le è stata proposta. Ma questo servirà per salvarle la vita? Ve ne parliamo proprio nelle anticipazioni di Una vita che ci permettono a scoprire tutto quello che succederà nella puntata di domani 23 febbraio 2022 e non solo. Anche questo mese volge al termine e i colpi di scena per il pubblico di Canale 5 non sono mancati. Ne stanno per arrivare degli altri: iniziamo quindi con la trama per la puntata di domani, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1333 di Acacias 38…La notizia della guerra commuove e spaventa il quartiere, e soprattutto Susana che teme per la vita di Armando…Gli Olmedo discutono sull’opportunità di dire a Miguel che i suoi genitori non sono morti, ma si trovano in carcere a scontare una pena per rapina….

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 febbraio 2022

Soledad e Marcos hanno una discussione. Alla cameriera non piace il modo in cui lui la tratta pubblicamente e ci tiene a specificare che almeno quando sono da soli, deve cambiare il suo atteggiamento. Bellita teme di non riuscire a preparare in disco nei tempi annunciati alla stampa ed è sempre più nervosa. Genoveva smette di ricevere aggiornamenti da Cuevas e teme che sia successo qualcosa a Felipe. Aurelio manifesta la volontà di avere un posto privilegiato fra i conoscenti della donna.

Ramon y Cajal somministra il medicamento sperimentale a Lolita, ma solo il tempo dirà se potrà salvarle la vita. Il professore vuole essere anche molto chiaro con Antonito e continua a ribadire che non sa se alla fine questa cura funzionerà o meno. In ogni caso il giovane e Lolita sono contenti per aver avuto questa possibilità che permette loro di avere una nuova speranza! Ramon e Carmen dal canto loro si augurano davvero che questa cura possa funzionare e che Lolita possa presto stare meglio in modo che tutta la famiglia ritrovi la giusta serenità!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.