Beautiful anticipazioni: Liam rompe gli indugi, dirà tutto a Hope. Steffy lo permetterà?

Andrà in onda come sempre domani alle 13,40 su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful. E tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà in questa nuova puntata. Pronti per scoprire se alla fine Liam dirà a Hope quello che è successo con Steffy? Ve ne parliamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 24 febbraio 2022. Dietro la tensione di Zoe (Kiara Barnes) nei confronti di Paris (Diamond White), ci potrebbe essere la gelosia per Zende (Delon De Metz), che appare sempre più vicino alla minore delle Buckingham. Carter pensava di fare cosa gradita dando un lavoro alla sorella di Zoe ma a quanto pare, sbagliava…E intanto tra Paris e Zende continua a esserci una strana alchimia. Zoe dal canto suo vuole essere chiara con sua sorella: se ne deve andare, non possono lavorare e abitare nello stesso posto…Steffy vedendo il manichino di Hope inizia a pensare a quello che è successo con Liam ma non sembra essere intenzionata a dire nulla alla ragazza mentre Liam, è sempre più in crisi.

E nella prossima puntata della soap americana, che cosa succederà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 febbraio 2022

Carter pensa che la sua vita stia andando nel verso giusto ma non sa che con la proposta fatta a Paris, rischia di compromettere la sua relazione con Zoe. La ragazza si è invaghita di Zende ma Carter, almeno per il momento, non sembra essersene accorto…Hope dice a Steffy che secondo lei Zende e Zoe sono un’ottima risorsa per la Forrester. Steffy le dà ragione, specie ora che Thomas starà fermo per un po’. Tra le due c’è molta sintonia perchè Hope non ha la minima idea di quello che è successo tra la figlia di Ridge e Liam…Mentre le due donne sono al lavoro insieme, arriva Liam che vedendole nella stessa stanza non ha più dubbi: Hope deve sapere tutto quello che è successo tra lui e Steffy e glielo dirà il prima possibile.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 come sempre su Canale 5.