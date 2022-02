Una vita anticipazioni: Susana teme per Armando, Lolita inizia la cura: guarirà?

Tornano come sempre puntualissime le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 24 febbraio 2022. Nella puntata del giovedì pomeriggio seguiremo la seconda parte dell’episodio 1333 della soap spagnola, siete pronti a scoprire come andrà a finire per Lolita? La donna ha iniziato la cura sperimentale. Il dottore è stato però molto chiaro con Antonito: non è detto che funzioni. Nel frattempo Roberto e sua moglie cercano di capire che cosa fare con Miguel: devono dirgli la verità sui suoi genitori? Soledad tiene testa a Marcos e lo invita a non tirare troppo la corda: non deve trattarla come ha fatto in questi ultimi giorni. Genoveva smette di ricevere aggiornamenti da Cuevas e teme che sia successo qualcosa a Felipe. Bellita aspetta con ansia le composizioni del grande maestro Benavides, ma le partiture che arrivano non sono di suo gradimento e la donna ordina a Josè Miguel di trovare una soluzione.

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di domani, ecco per voi le ultime news.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 febbraio 2022

Al ristorante, fervono i preparativi per l’imminente riapertura. Susana scopre che Armando non alloggia all’hotel parigino indicato nell’ultimo telegramma e teme che gli sia potuto accadere qualcosa. Aurelio tenta un nuovo approccio con Anabel, ma la ragazza lo respinge senza esitare.Genoveva scrive un telegramma all’investigatore privato per dirgli di lasciare in vita Felipe e Tano, almeno per il momento; intanto la donna continua a manipolare Natalia e Aurelio per tenerseli come alleati.

