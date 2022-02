Una vita anticipazioni: Lolita non migliora, Antonito pensa al peggio

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 25 febbraio 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta accadendo in Spagna. In onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5, la prima parte dell’episodio 1334. Avrete visto che Lolita ha iniziato a prendere le medicine per la cura sperimentale che il professore incontrato le ha proposto. Al ristorante, fervono i preparativi per l’imminente riapertura. Susana scopre che Armando non alloggia all’hotel parigino indicato nell’ultimo telegramma e teme che gli sia potuto accadere qualcosa. Aurelio tenta un nuovo approccio con Anabel, ma la ragazza lo respinge senza esitare. Ma vediamo adesso la trama per la puntata di Una vita in onda domani su Canale 5, ecco per voi le ultime news!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 febbraio 2022

Genoveva scrive un telegramma all’investigatore privato per dirgli di lasciare in vita Felipe e Tano, almeno per il momento; intanto la donna continua a manipolare Natalia e Aurelio per tenerseli come alleati. Antonito è molto scoraggiato perchè al momento non ci sono novità dalla cura che Lolita sta facendo. Ramon cerca di stare vicino a suo figlio ma non è semplice. Soffrono tutti infatti per la condizione di salute della ragazza.

Jacinto scopre da padre Hilario che quella che credeva essere la reliquia di una santa altro non è che l’osso di un animale e quando il parroco gli fa presente che certi maneggi possono portare a una scomunica per eresia, il portinaio si fa prendere dal panico. Ramom e Carmen cercano di fare il possibile per rendere meno pesante la situazione ad Antonito ma non è semplice.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda domani, 25 febbraio 2022 su Canale 5.