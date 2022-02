Beautiful anticipazioni: Thomas vivrà con Brooke e Ridge, Liam trema

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 26 febbraio 2022 su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata del sabato di Beautiful. Avrete visto che per fortuna Thomas sta meglio e che Ridge, terrorizzato dalla possibilità di perdere un altro figlio, ha chiesto a Brooke di dimenticare tutto quello che c’è stato tra loro, di voltare pagina insieme e di guardare avanti perchè davvero la vita, può togliere tutti in pochi secondi. Brooke sembra voler fare quello che Ridge le ha chiesto, per amore del Forrester e anche per quello che Thomas ha passato nelle ultime settimane. Hope (Annika Noelle) dal canto suo è felice che Thomas (Matthew Atkinson) sarà ospite di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) durante la convalescenza. Brooke però ancora non si fida del ragazzo e vuole rassicurazioni da Thomas sul fatto che non sia più ossessionato dalla figlia.

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful che andrà in onda domani, ricordandovi che seguiremo un doppio appuntamento, seppur breve, con la soap americana.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 febbraio 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) cerca di tenere a bada Liam (Scott Clifton), insistendo sul fatto che, rivelando quanto accaduto tra loro, rovinerebbe le loro vite con Hope e Finn (Tanner Novlan). Liam ora è preoccupato per il fatto che Thomas vivrà nella loro stessa proprietà: vederlo sarà per lui un costante ricordo del tradimento compiuto nei confronti di Hope. Senza che Paris (Diamond White) se ne accorga, Ridge le tiene un vero e proprio colloquio di lavoro per stabilire se lei sia la persona adatta per il posto rimasto vacante nella Fondazione Forrester. Praticamente sta succedendo tutto quello che Zoe no avrebbe voluto e sua sorella non sembra rispettare le regole che si erano date…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 26 febbraio 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.