Una vita anticipazioni: Lolita si risveglia dopo la cura sperimentale? Buone nuove ad Acacias 38

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita che ci aspetta su Canale 5 il 28 febbraio 2022? Se i nostri calcoli non sono errati, nel prossimo appuntamento dovremmo vedere la prima parte dell’episodio 1337 di Acacias 38 e scoprire quindi anche come sta Lolita. La ragazza si riprenderà dopo aver ricevuto la cura sperimentale proposta dal dottore che si sta occupando del suo caso? Bellita intanto ha incontrato l’uomo che scriverà la sua autobiografia. Quando però questi inizia a farle domande riguardo alla sua sfera privata, lei va in escandescenze e lo caccia di casa. Marcos non accetta le dimissioni di Miguel. Il ragazzo, nell’ennesimo tentativo di fare pace con Anabel, le prende dei fiori e va a cercarla. Quando la trova, vede però che sta parlando con Aurelio mentre lui le stringe le mani…Cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Una vita che ci aspetta lunedì alle 14,10 su Canale 5, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 28 febbraio 2022

Lolita finalmente si sveglia e il dottor Ramon y Cajal appura che il trattamento ha avuto effetto e la donna sta guarendo. Ramon e Carmen sono al settimo cielo e anche Antonito è felicissimo per quello che sta accadendo. Non sa però che questa sarà solo una gioia a metà perchè sua moglie, in ogni caso, non ha dimenticato quello che è successo con Natalia. Aurelio ha appena confessato ad Anabel che non ha avuto nulla a che fare con la morte del suo ex fidanzato e che sono i loro padri i responsabili. Natalia sembra essere molto preoccupata per quello che sta succedendo ad Anabel mentre Miguel chiede aiuto a sua nonna…Nel frattempo nel quartiere non si parla d’altro: le foto sul giornale che mostrerebbero Armando al fianco di un’altra donna. Si è davvero risposato?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì pomeriggio dopo Beautiful su Canale 5.