Beautiful anticipazioni: Hope mangia la foglia ma le bugie hanno le gambe corte

Allarme rosso per Liam e Steffy che stavano per essere scoperti da Hope. I segreti si sa, hanno le gambe corte e a quanto pare, quello che Steffy e Liam conservano da qualche settimana, potrebbe esser rivelato. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci svelano proprio la trama della puntata di domani, 1 marzo 2022. Inizia un nuovo mese per il pubblico di Canale 5 che ama tanto Beautiful, che cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate? Iniziamo con il comprendere che cosa accadrà negli episodi in onda questa settimana…Come avrete visto, alla fine Hope (Annika Noelle) sembra credere alla scusa di copertura inventata da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): il segreto di cui stava parlando con Liam (Scott Clifton) era solo una cena a sorpresa da parte del giovane Spencer per la moglie.

Hope ha mandato giù la foglia ma è davvero così ingenua tanto da non rendersi conto di quello che sta succedendo intorno a lei? Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 marzo 2022

Steffy invita Liam e Steffy a godersi la loro vita felice. Intanto, dopo aver trovato Finn (Tanner Novlan) a casa di Steffy, Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) hanno modo di conoscerlo. La giovane Forrester poi cerca in tutti i modi di allontanarsi per lasciare Hope e Liam da soli. Si sottrae quindi al momento imbarazzante. Per il momento, il segreto che lei e Liam custodiscono, sembra essere al sicuro.

Zoe (Kiara Barnes) fornisce a Carter (Lawrence Saint-Victor) scuse poco convincenti sul perché non voglia che Paris (Diamond White) sia assunta alla Fondazione Forrester. L’imprenditore pensava di fare un bel favore alla sua fidanzata e invece si sbagliava. Mai lo avrebbe immaginato ma a quanto pare ormai, potrebbe essere troppo tardi. Dopo aver parlato con Finn a quanto pare sia Flo che Wyatt pensano che sia la persona giusta per Steffy.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5.