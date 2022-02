Una vita anticipazioni: Lolita sta meglio ma nulla è come prima, la decisione

Curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 1 marzo 2022? Mentre le condizioni di salute di Lolita sembrano migliorare, Susana continua a chiedersi se l’uomo visto sul giornale possa essere davvero Armando. Ad Acacias 38 non si parla d’altro ed è chiaro che mettere fine ai pettegolezzi non è semplice. Nel frattempo Genoveva, che sembra aver accantonato per il momento la volontà di vendicarsi di Felipe, stringe una solida amicizia con Natalia, facendole credere di essere molto interessata a lei e ai suoi progetti ma non solo. Genoveva si sa, è abilissima a manipolare le persone come meglio crede. Aurelio ha appena confessato ad Anabel che non ha avuto nulla a che fare con la morte del suo ex fidanzato e che sono i loro padri i responsabili. Non ci resta quindi che scoprire che cosa accadrà nella puntata di Acacias 38 di domani, vedremo in onda la seconda parte dell’episodio 1337 di Una vita, ecco per voi le ultimissime dalla Spagna!

Una vita anticipazioni: la trama del primo marzo 2022

Antonito cerca di fare il meglio che può con Lolita ed è felicissimo che la donna si sia risvegliata dopo pochi giorni dall’inizio della cura. Antonito è davvero entusiasta ma sua moglie non prova le stesse cose e lui sta per rendersene conto. Infatti Lolita non ha dimenticato quello che è successo tra loro e chiede ad Antonito del tempo: non può tornare tutto come prima, è impossibile, almeno per ora. La donna quindi suggerisce di aspettare, di capire che cosa vogliono fare e chiede a suo marito di non dormire insieme, non è ancora pronta a ricominciare. Aurelio non si fida fino in fondo di Genoveva e si reca da lei per capire che cosa vuole dalla sua amicizia con Natalia…Miguel, che ha ascoltato la conversazione fra Aurelio e Anabel, la subissa di domande e lei fornisce solo delle risposte evasive. L’avvocato, esasperato, la aggredisce verbalmente per strada. La ragazza è in lacrime e non sa come difendersi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani, 1 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.