Beautiful anticipazioni: shock per Liam, Steffy è incinta, di chi è il bambino che aspetta?

Liam alla fine dirà tutto quello che è successo tra lui e Steffy a sua moglie, o magari sarà Hope a scoprire tutta la carrellata di bugie e menzogne che le sono state raccontate negli ultimi giorni? Sono sicuramente da non perdere le prossime puntate di Beautiful e come sempre, non possono mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che succederà nel mese di marzo in Italia e non solo. Iniziamo dalle anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 3 marzo 2022. Come avrete visto, Finn sembra aver fatto breccia: Wyatt e Flo si sono mostrati molto entusiasti del fidanzato di Steffy. Loro del resto, come anche Finn e Hope, non immaginano quello che è successo tra Liam e la Forrester. Pensano che stia filando tutto liscio e invece…Hope si è resa conto che suo marito ha dei problemi e gli ha chiesto di confidarsi con lei. Liamo stremato, vorrebbe davvero dirle tutto ma le chiede di avere pazienza.

Zoe (Kiara Barnes) non vuole che Paris (Diamond White) accetti il lavoro alla Fondazione Forrester, ritenendo che la sorella stia nuovamente cercando di emulare la sua vita. La ragazza accusa Paris di aver fatto da sempre questo giochetto: l’accusa di essersi sempre intromessa e di averle rovinato tutto quello che riusciva a costruire da sola con le sue mani.

Ma vediamo adesso le ultime news e le anticipazioni per la puntata di domani della soap americana.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 marzo 2022

C’è qualcosa che però nessuno sa e che al momento neppure Liam immagina: Steffy è incinta…Dopo aver interrotto (senza saperlo) la confessione di Liam (Scott Clifton), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) gli rivela di essere incinta. E’ chiaro che questo adesso, cambia tutto. Liam è sconvolto e la cosa assurda è che Hope continua a stargli accanto, a essere piena d’amore con lui e questo lo fa sentire ancora di più in colpa per quello che ha fatto. Il segreto però adesso acquista tutto un altro senso visto che Steffy, durante la notte trascorsa con Liam, potrebbe essere rimasta incinta. Non lo sa: il figlio che aspetta potrebbe essere anche di Finn. E’ arrivato il momento di prendere una decisione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 3 marzo 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.