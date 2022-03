Beautiful anticipazioni: Steffy incinta non sembra avere dubbi, il bambino è di Finn. Sarà così?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 5 marzo 2022 su Canale 5? La soap americana torna al sabato con un altro imperdibile appuntamento e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che accadrà a Los Angeles. Che colpo di scena negli ultimi episodi della soap di Canale 5: Steffy ha scoperto di essere incita. E a quanto pare potrebbero persino esserci delle possibilità che il figlio sia di Liam. In pochi giorni è cambiato davvero tutto. Avevamo una Steffy in crisi, poco prima, poi una donna di nuovo felice con Finn al suo fianco e poi la notte di passione con Liam che a quanto pare, potrebbe cambiare tutto…Paris (Diamond White) pensa che Zoe (Kiara Barnes) sia insicura, ma la modella insiste affinché la sorella rifiuti l’offerta di lavoro di Ridge (Thorsten Kaye). Mentre Liam ha appena appreso che Steffy è incinta, Hope e Finn non immaginano neppure lontanamente quello che sta accadendo e anzi, fanno progetti per il futuro al fianco delle persone che amano. E nella puntata di Beautiful di domani, che cosa succederà? Ecco per voi le ultime news e le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama del 4 marzo 2022

Steffy è andata in crisi dopo aver scoperto di essere incinta ma in qualche modo, pensa che questo sia anche un segnale per risolvere tutti i problemi. E’ chiaro, secondo il suo punto di vista, che il figlio che aspetta non può essere di Liam e che quasi certamente, si tratta di una gravidanza che è frutto del suo amore per Finn, anche per questo motivo, la Forrester continua a credere che non sia il caso di raccontare quanto successo a Hope e neppure al suo fidanzato. Hope invece, parlando con Thomas, gli racconta di quello che è accaduto la notte in cui lui ha baciato il manichino…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 5 marzo 2022 su Canale 5 e a seguire come sempre, un lungo appuntamento con Una vita.