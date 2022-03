Beautiful anticipazioni: Hope presa in giro, Liam e Steffy continuano a tacere

Hope scoprirà che suo marito l’ha tradita e che adesso il figlio che Steffy aspetta potrebbe essere di Liam? Grandi domande per i fan di Beautiful e al momento, poche risposte. Ma che cosa succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama di lunedì 7 marzo 2022. Thomas (Matthew Atkinson) è dispiaciuto di aver creato involontariamente nuovi problemi a Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle). Quest’ultima è sicura però che quanto accaduto di recente non avrà conseguenze per le loro vite. Non immagina neppure quello che è invece è accaduto quella sera. Una sorta di affetto domino: Thomas bacia il manichino, Liam lo vede e si rifugia tra le braccia di Steffy non riuscendo a mettersi in contatto con Hope. E poi la gravidanza di Steffy, altro che nessuna conseguenza…Potrebbe arrivare molto presto un vero e proprio uragano che cambierà la vita di tutte le persone coinvolte in questa situazione.

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 7 marzo 2022

Liam ritiene sia inevitabile ora dover confessare tutto ad Hope, ma Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si oppone: non possono mandare all’aria le loro relazioni senza neanche sapere prima se Liam sia il padre del bambino. Steffy continua a credere che non ci sono possibilità che questo bambino sia di Liam e vuole pensare che sia di Finn e che non ci saranno complicazioni. Ma Liam non cede: vuole dire tutto a Hope e pensa a come farlo. Alla fine Paris, dopo aver parlato con sua sorella, decide di rifiutare l’offerta di lavoro che ha ricevuto. Zende ne resta colpito e non riesce a capire come mai la ragazza abbia rinunciato a un lavoro così importante…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì 7 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.