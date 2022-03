Una vita anticipazioni: chi è davvero Ignacio? Bellita sviene

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 7 marzo 2022. Pronti per scoprire cosa succederà nel quartiere più famoso di Spagna? Sta per succedere di tutto e come sempre le nostre anticipazioni ci raccontano che cosa accadrà nell’episodio in onda alle 14,10. Lunedì vedremo la prima parte dell’episodio 1341 di Acacias 38 con Anabel che sta per scoprire qualcosa che mai avrebbe immaginato: la reazione di suo padre con Soledad…Alla fine però la cameriera riesce a fingere di non sentirsi bene e il segreto, per il momento, è salvo. Il povero Antonito cerca in tutti i modi di rispettare il contratto che ha con Lolita ma le cose non sono facili. Jaime e Josè Miguel cercano di convincere Bellita ad accettare la pubblicazione del libro ma la donna li spiazza: a firmare il volume sarà lo stesso Jaime. Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di lunedì di Una vita.

Una vita anticipazioni: la trama del 7 marzo 2022

All’arrivo di Anabel, Soledad finge di avere difficoltà respiratorie per nasconderle la relazione con Marcos. Sabina decide di assumere una bella cameriera italiana per aiutare Miguel a superare il dolore per la rottura con Anabel. La donna cerca di stare il più vicino possibile a Miguel e gli parla di quello che potrebbe succedere in futuro, ci sono grandi cose per lui, l’importante è che non pensi solo ad Anabel…Ad Acacias 38 arriva un ragazzo che conquista subito le cameriere del palazzo. Si chiama Ignacio e dice di essere il nipote di Bellita. Ad Acacias 38 c’è fermento in vista dell’apertura del ristorante…Rosina continua a essere preoccupata per Susana e per quello che Armando sta combinando.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì su Canale 5 come sempre alle 14,10 .