Una vita anticipazioni: Felicia è stata avvelenata, chi l’ha uccisa?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 9 marzo 2022? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani. Come avrete visto, negli ultimi episodi di Acacias 38 stava per succedere qualcosa di molto singolare. Anabel, rientrata prima in casa, ha infatti trovato Soledad e suo padre in atteggiamenti compromettenti. Alla fine però la cameriera, fingendo di avere un malore, ha nascosto il segreto che custodisce con Marcos…Intanto ad Acacias 38 è arrivato il momento di aprire di nuovo il ristorante. Susana spera di potersi distrarre dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni, temendo ancora che Armando possa aver sposato un’altra donna ma per il momento, cerca di non pensarci. Nel quartiere, tra l’altro, è arrivato un giovane che Alodia ha subito notato. Si tratta di un ragazzo che dice di essere il nipote di Bellita. Ma chi è davvero Ignacio? Domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1341 di Acacias 38 e come sempre con le nostre anticipazioni, facciamo il punto. Ecco per voi le ultime news.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 marzo 2022

Sabina decide di assumere una bella cameriera italiana per aiutare Miguel a superare il dolore per la rottura con Anabel. La cameriera si chiama Daniela e pare che fra i due nasca subito un bel feeling. Era proprio quello che voleva Sabina, dopo aver visto soffrire tanto suo nipote a causa della relazione con Anabel. Dopo essersi accordata con Aurelio, Genoveva si propone a Marcos come socia in affari. Antonito cerca di fare qualsiasi cosa pur di scusarsi con Lolita e di far si che lei accetti di tornare a essere una famiglia, come prima del suo errore. Bacigalupe chiede tempo per riflettere a Genoveva, ha bisogno di mettere insieme i tasselli. Fa il suo arrivo ad Acacias un giovanotto di nome Ignacio, che sostiene di essere il nipote di Bellita…Il giovane bussa alla porta di Bellita e dice di essere appunto suo nipote. Non appena sente i nomi dei suoi parenti, la cantante ha un mancamento e sviene…Marcos riceve l’esito dell’autopsia di Felicia e scopre che la donna è morta per avvelenamento. Una notizia che sconvolge Marcos ma anche Soledad. Chi ha avvelenato la madre di Camino?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 9 marzo 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.