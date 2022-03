Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam pronti a confessare, come finirà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 10 marzo 2022? Come sempre lo scopriamo con le anticipazioni e le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles. Nonostante Thomas abbia subito di recente un intervento molto invasivo che gli ha salvato la vita, sembra essere il più lucido della famiglia, il solo a essersi reso conto che probabilmente Liam non è stato sincero fino in fondo con Hope. La ragazza dal canto suo non ha mai sospettato, e anche di fronte al ragionamento di Thomas, che non fa una piega, continua a difendere Liam. Zende (Delon De Metz) esprime a Zoe (Kiara Barnes) la propria convinzione circa il fatto che Paris (Diamond White) non debba perdere l’occasione di lavorare alla Fondazione Forrester. Il ragazzo ha il dubbio che sia stata proprio Zoe a chiedere alla sorella di rifiutare l’offerta. Thomas è stato molto chiaro con Hope: perchè Liam credendo di aver visto un bacio non ha fatto irruzione nella stanza ed è invece andato via? Liam e Steffy hanno un faccia a faccia e il giovane Spencer confessa di non essere più in grado di andare avanti raccontando menzogne. Vediamo le ultime news e le anticipazioni per la puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 marzo 2022

Thomas ritiene strano che Liam frequenti tanto assiduamente Steffy, ma Hope è sicura che Liam non la tradirà mai.

Liam e Steffy decidono di confessare a Hope e a Finn la notte in cui Steffy è probabilmente rimasta incinta. Liam, di fronte ad una dolce e sorridente Hope, cerca a fatica le parole per confessare. Finn intanto immagina la sua vita al fianco di Steffy senza però sapere che lei lo ha tradito e soprattutto che è incinta e che il figlio che aspetta potrebbe non essere suo…Questa confessione ci sarà? Come reagiranno i diretti interessati? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 10 marzo 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.