Beautiful anticipazioni: Hope sotto shock dopo la confessione di Liam, il perdono è lontano

E alla fine Liam si è deciso. A dirla tutta, il giovane Spencer, avrebbe voluto confessare a Hope molto tempo prima quello che era successo tra lui e Steffy ma non lo ha fatto…E’ comunque arrivato il momento di pagare le conseguenze del tradimento. Quale sarà la reazione di Hope che prima di questa confessione, si sarebbe gettata persino nel fuoco convinta che Liam non l’avrebbe mai tradita? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 marzo 2022. Vi ricordiamo che la soap americana resta in onda anche al sabato. Almeno per questa settimana, non ci saranno variazioni nel palinsesto, visto che la puntata di domenica di Amici 21 andrà in onda, seppur in formato ridotto…

Torniamo quindi a Los Angeles dove Hope deve fare i conti con una amara verità. Hope (Annika Noelle) reagisce con dolore e rabbia al tradimento di Liam (Scott Clifton), che prova a spiegare il perché è stato con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Qualsiasi spiegazione Liam tenti di dare ovviamente, non ha senso di fronte al gesto che ha fatto. E non ci sono giustificazioni per quello che è accaduto.

Finn (Tanner Novlan) immagina una famiglia futura con Steffy e Kelly e magari altri figli. La devozione del medico mette chiaramente Steffy di fronte alla necessità di una confessione. Anche per lei quindi è arrivato il momento di dire tutto. Le cose sono veramente delicate visto che non stiamo parlando solo del tradimento ma anche della possibilità che Steffy adesso aspetti un figlio di Liam…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 marzo 2022

Zende (Delon De Metz) e Paris (Diamond White), dopo il bacio, sono contenti all’idea di lavorare insieme. A quanto pare Zoe se ne dovrà fare una ragione visto che sua sorella ha deciso di restare…Mentre Hope reagisce malissimo alla confessione fatta da Liam, Steffy decide di dire tutto a Finn. Ovviamente le situazioni non sono paragonabili. Steffy e Finn stanno insieme da poco tempo, Liam e Hope sono una famiglia, hanno una figlia e hanno anche adottato il piccolo Douglas. E poi ci sono i precedenti: Liam da anni si divide tra le due donne dicendo di aver preso una decisione per poi commettere sempre degli errori e tornare sui suoi passi…Hope questa volta, è davvero distrutta dal dolore.

Appuntamento quindi a domani per capire come reagirà Hope: darà una nuova possibilità a suo marito?