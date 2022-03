Una vita anticipazioni: Soledad ha qualcosa a che fare con la morte di Felicia? Iniziano le indagini

Marcos scoprirà chi ha avvelenato Felicia e Antonito che cosa farà, partirà davvero alla volta del Marocco per la sua missione diplomatica? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita che ci aspetta lunedì 14 marzo 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5. La settimana inizierà con la prima parte dell’episodio 1345 di Acacias 38. Marcos ha deciso di fare sul serio con le indagini per la morte di Felicia ben sapendo che ha tanti nemici e che chiunque potrebbe aver deciso di vendicarsi. Non solo Aurelio quindi…E se invece fosse stata Soledad? Come mai la cameriera era tanto curiosa di leggere il famoso referto? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 14 marzo 2022

Aurelio racconta a Genoveva che Marcos, in passato, era un mercenario di Don Salustiano e che di certo non vorrà che questi dettagli scabrosi vengano a galla. Si diffonde la notizia che la Spagna sarà neutrale durante la guerra. Marcos e Aurelio ne sono entusiasti perché questo aprirà le porte a parecchi affari. Alodia e Casilda restano sorprese vedendo che Soledad si è comprata dei vestiti nuovi, che sembrano anche molto costosi. Nonostante il dolore che nutre per la scoperta sulla morte di Felicia, Marcos va avanti per la sua strada e continua anche la sua relazione segreta con Soledad. Antonito sembra aver deciso di partire per il Marocco visto che Lolita ha acconsentito. Tra Miguel e Daniela c’è una bella intesa ma il giovane è ancora turbato per la fine della sua storia con Anabel.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni con le ultime news da Acacias 38!