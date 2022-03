Beautiful anticipazioni: le lacrime di Liam e la sua disperazione non bastano, Hope non cede

Puntuali come sempre arrivano le nostre anticipazioni di Beautiful: pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata in onda il 15 marzo 2022? Come avrete visto, alla fine le bugie sono state smascherate, Liam non ce l’ha più fatta e ha deciso di dire tutto a Hope che ovviamente, ha reagito malissimo. Era da tempo che non si vedeva un Liam disperato come quello apparso negli ultimi episodio di Beautiful. Eppure il giovane Spencer, dopo aver passato la notte con Steffy, non sembrava poi così dispiaciuto per il suo matrimonio con Hope, anzi. Aveva persino parlato alla sua ex di sentimenti, di amore, di una famiglia. Ancora una volta Hope è una ruota di scorta o Liam, dopo aver commesso il peggior tradimento, si è reso conto che in realtà è lei la donna della sua vita? E adesso Hope che cosa deciderà di fare, accetterà le scuse di Liam? Ovviamente la figlia di Brooke non è la sola a dover fare i conti con quanto accaduto. Anche Steffy chiaramente, ha dovuto parlare con Finn della sua notte di passione con Liam…Quale sarà la reazione del dottore? E le cose si complicheranno, visto che Steffy è incinta…

Zoe (Kiara Barnes) non è felice che Paris (Diamond White) abbia accettato l’offerta di lavoro per la Fondazione Forrester. Per la modella la sorella, così facendo, l’ha deliberatamente attaccata. Zoe ripete a Paris di stare lontana da Zende (Delon De Metz), fresco di divorzio. La sorella le rivela del bacio. Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news da Los Angeles per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 marzo 2022

Hope (Annika Noelle) non sa come riuscire a perdonare Liam (Scott Clifton), stavolta. Più del tradimento, la ferisce la consapevolezza che il marito ami anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Ed è proprio questo il punto, Liam passando quella notte con Steffy, ha capito anche altro. E Hope accetterà questa situazione? Difficile a dirsi…La figlia di Brooke ha ascoltato con grande pazienza tutte le giustificazioni di Liam…Finn (Tanner Novlan) è ferito dal tradimento di Steffy e si chiede se davvero, come lei dice, da sobria non sarebbe mai stata con Liam…Si perchè Steffy dà la colpa all’alcol per quello che è successo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.